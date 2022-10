Cette rythmique au bongo entendue dans l’introduction du morceau suivie de notes d’orgue proviennent de l’artiste Timmy Thomas et de son tube interplanétaire Why can’t we live together.

Chanteur et claviériste, Timmy Thomas étudie d’abord le jazz avec Donald Bird et Julian Cannonball Adderley mais c’est ensuite vers la soul qu’il va se tourner.

La chanson voit le jour en 1972, dans un climat de guerre du Vietnam qui s’éternise. Les manifestations s’intensifient et inspirent Timmy Thomas pour son hymne pacifiste. Avec le métronome d’une boîte à rythme et un orgue Lowrey, il interprète en solo et en toute simplicité son texte militant contre la guerre.