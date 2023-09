Un air 2 familles : "Oum le dauphin", le dessin animé réussite de Michel Legrand et Vladimir Cosma

Le jeune Vladimir a débarqué de Bucarest quelques années plus tôt. Il a pour ambition de rencontrer à Paris les grands musiciens qu’il admire dont Michel Legrand fait partie. Il finira par le croiser et deviendra son assistant. Le premier film de Cosma relève du hasard. Après "Oum le dauphin", le réalisateur Yves Robert contactera Michel Legrand pour son film "Alexandre le Bienheureux". Mais Michel Legrand n’a pas le temps. Il est en partance pour les USA où il remportera son premier Oscar avec le film "L’Affaire Thomas Crown". Il propose alors à Vladimir Cosma de prendre sa place. Le compositeur accepte, il restera en France et réalisera la musique du film.

La contribution de Cosma se ressent tout particulièrement dans ses arrangements. Il emporte avec lui les musiques traditionnelles roumaines et utilise cordes, flûtes, percussions et instruments étranges pour colorer ses partitions. Son style est marquant et unique. On se souvient tous du "Grand blond", de "Rabbi Jacob" ou encore "Un éléphant ça trompe énormément". La collaboration entre les deux musiciens aura finalement duré une dizaine d’années avant de s’arrêter.

Pour Michel Legrand, "Oum le dauphin" ne sera pas sa seule escapade dans l’animation. Quelques années plus tard, c’est Peyo qui le contactera pour l’un de ses projets. Le célèbre dessin animé "la flûte à six schtroumpfs".