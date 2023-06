Un air 2 familles : Notorious BIG vs The Isley Brothers

C’est dans ce contexte violent que Notorious B.I.G sortira son premier album, le seul de son vivant : "Ready to Die". Un album foudroyant dont l’un des morceaux à attirer l’attention de Philippe Briot. "Big Poppa", treizième titre de l’album, est en effet basé sur une ligne mélodique empruntée des The Isley Brothers et plus précisément du titre "Between the sheets" sorti en 1983. Le boys band familial des années 50 s’était d’abord fait connaître grâce à son titre "Shout !" sorti en 1959. Les frères ont ensuite connu une longue carrière de plus de 50 ans durant laquelle ils ont notamment popularisé le titre "Twist and Shout", plus tard repris par les Beatles. C’est également eux qui lanceront la carrière d’un jeune guitariste surdoué : Jimi Hendrix. En 1964, on peut entendre sa guitare énergique sur le titre "Testify" des deux frères.

A la sortie de son album, Notorious B.I.G n’a que 21 ans. Mais son titre sonne comme un signe prémonitoire. La rivalité entre les deux branches du rap américain mènera à la mort du rappeur West coast Tupac Shakur et six mois plus tard, à celle de Biggie. Le magazine Rolling Stone classera bien plus tard l’album "Ready to Die" à la 22e place des meilleurs disques de tous les temps. Ses morceaux y sont des récits autobiographiques aux textes teintés d’une ironie tragique.