Quatre années plus tôt, il s’est fait engager par Berry Gordy, le fondateur d’un petit studio de Détroit, Motown. Leur premier single, Money (That’s What I Want) devient immédiatement un tube.

L’histoire de sa composition diffère selon les acteurs. Gordy explique que Strong s’est joint à lui alors qu’il improvisait au piano. Strong raconte que c’était lui et non Gordy qui était en train de jammer, et ce sur un thème bien précis, celui de What’d I Say de Ray Charles. Le succès sera éphémère et c’est pour nourrir sa famille que le chanteur quittera Motown pour travailler à l’usine.