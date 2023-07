Un air 2 familles : "Lust for life", de Travis à Iggy Pop en passant par Trainspotting

Travis est un groupe pop rock écossais des années 90 originaire de Glasgow. Il fait à l’époque partie, aux côtés du célèbre groupe Oasis, de la scène rock britannique dite du "canal historique". En 2007, ils publieront leur cinquième album studio intitulé "The Boy with No Name". Sur le disque, le second single "Selfish Jean" commencera par une rythmique de batterie assez efficace. Une intro tellement efficace qu’elle n’est pas sans rappeler le morceau "Lust For Life" d’un certain Iggy Pop.