Cette semaine, Philippe Briot fait le pont entre Lady Gaga et la musique traditionnelle tunisienne, grâce à l’intermédiaire de Boney M.

En 2008, Lady Gaga sort The Fame, son premier album studio. Plusieurs morceaux deviennent rapidement des succès qui la feront connaître dans le monde, comme "Paparazzi" et "Just dance", qui se retrouve en tête classements dans six pays, dont les États-Unis.