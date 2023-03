Dans la séquence "Un air 2 familles", Philippe Briot nous parle des différentes versions de la chanson House of the Rising Sun.

En 1964, le groupe britannique The Animals sort son single The House of the Rising Sun. Le morceau fait plus de quatre minutes, trop long pour les professionnels du disque qui lui prédisent une vie très courte et un enterrement précoce. Pourtant le morceau arrivera en tête des charts britanniques et américains.