Un air 2 familles : l'ascension royale d’un Prince

C’est donc sans surprise que le chanteur entretien des sentiments pour Patrice. C’est pour elle qu’il avait composé ses deux titres "I wanna be your lover" et "I feel for you". Des titres qu’il décide d’intégrer à son second album. Promesse d’une tension amoureuse palpable lors des sessions d’enregistrement au côté de son amie. Mais c’est la douche froide pour Prince, Patrice rejette ses avances. Ce qui n’empêchera pas les deux artistes de rester très bon amis.

De cette relation reste un album fondateur. Un million de copies vendues aux Etats-Unis pour " I wanna be your lover" et le début d’une ascension royale pour Prince qui connaîtra un succès planétaire avec "Purple Rain".