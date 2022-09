Un air 2 familles : James Brown et un rythme de batterie repris 1500 fois

Il existe des rythmes qui ont fait date dans l’histoire de la musique. Des breaks, comme on les appelle chez les DJ. Sans leur punch et l’énergie qu’ils dégagent, nombre de morceaux de hip-hop, de funk et de rap n’auraient jamais vu le jour.

L'un d'eux a été utilisé dans plus de 1500 titres, chez Dr. Dre, Jay-Z, Public Enemy, Nicki Minaj, Randy MC, De La Soul, Ice Cube, Orelsan et même George Michael.

Il trouve son origine dans le morceau "Funky drummer", un 45-tours sorti en 1970 et interprété par James Brown.