Un air 2 familles : Ennio Morricone, l’invité des concerts de Metallica

Qu’est-ce qui lie "Le bon, la brute et le truand" d'Sergio Leone avec le groupe de heavy metal Metallica ? C’est la musique d’Ennio Morricone.

Sergio Leone et Ennio Morricone se sont connus sur les bancs de l’école. Les deux amis d’enfance commettront ensemble une série inédite de westerns italiens. Dans ces films, la musique se substitue aux mots. La patte de Morricone est reconnaissable, et les premières sonorités de chaque thème musical.

On se souvient tous de l’harmonica, dans Il était une fois dans l’ouest et Le bon, la brute et le truand.

Après avoir été canonné par Clint Eastwood, alias le bon, Tuco le Mexicain se met à courir dans le cimetière à la recherche de cette tombe qui contient l’or tant convoité. Morricone a immortalisé la scène avec le morceau "Ecstasy of gold".