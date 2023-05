Un air 2 familles : Du Marvin Gaye chez Amy Winehouse

La chanteuse à la voix au timbre mémorable et aux traits d’eye-liner appuyés sort, en 2006, son deuxième album "Back to Black". Véritable coup de tonnerre, il est vendu à 11 millions d’exemplaires en un an et est récompensé de cinq Grammy awards. Une reconnaissance qui ne suffira pas à sauver la chanteuse de ses démons, l’alcool et la drogue. Elle décédera en 2011 dans son appartement londonien. La reine de la soul rejoint Jim Morrison, Jimi Hendrix et Kurt Cobain dans le tristement célèbre club des 27.