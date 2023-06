Un air 2 familles : Daft Punk vs. Eddie Johns

En 2014, le duo français remportait le Grammy du meilleur album de l’année avec "Random Access Memory". Une consécration pour la carrière du groupe électro qui ne composera que quatre albums. C’est au second "Discovery" et à son morceau phare "One More Time" que Philippe Briot s’intéresse. La boucle qui signe le morceau vient d’un single pour le moins inattendu :"More spell on you" sorti en 1979 par Eddie Johns. Le lien entre les deux morceaux n’est pas vraiment évident. C’est justement le montage astucieux réalisé par le duo qui signera la réussite de leur morceau. Trois samples sont empruntés à Eddie, leur tempo est ralenti et ils sont ensuite bouclés ensemble. Le talent et la magie de Daft Punk font le reste.