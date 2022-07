Les cuivres de l’intro sonnent funky et années 70 ? C’est parce qu’ils sont issus de la chanson "Are you my women", intreprétée en 1970 par les Chi-Lites, un groupe de soul et R&B de Chicago. Un succès discret à l’époque, qui est devenu aujourd’hui le morceau le plus connu des Chi-Lites.