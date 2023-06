Un air 2 familles : "Always on My Mind" le tube qui traverse le temps

Les interprétations suivantes du morceau apporteront toutes une perspective différente de la rupture. Elvis, lui, la chantera juste après sa séparation avec Priscilla. Dans cette version, les regrets du chanteur sont palpables et ses remords évidents. Aujourd’hui, le morceau est l’un des favoris des fans du King.

Une autre interprétation se fera également remarquer aux USA. Le chanteur country Willie Nelson reprendra le titre de manière ouvertement moins émotive que celui d’Elvis. Mais on y discerne son lourd fardeau et son émotion vive après plusieurs années de solitude. Plus connue sur le continent américain qu’en Europe, sa reprise sera récompensée d’un Grammy Award.

Déjà deux grands succès pour "Always on My Mind". Mais ce n’est pas encore la fin du voyage pour le titre de Brenda. En 1986, le groupe d’électropop britannique, les Pet Shop Boys, sort leur premier album. Avec "Please", Neil Tennant et Chris Lowe signent une réussite. L’année suivante, ils sont approchés pour participer à une émission hommage à Elvis Presley décédé depuis 10 ans. Le groupe loin d’être fan du King hésite mais finit par accepter. Ils décident de s’approprier le désormais célèbre "Always on My Mind" et s’enferme en studio. Deux jours plus tard, ils auront transfiguré le morceau pour lui donner une énième vie. Le titre fait forte impression en télévision. Après un mois et demi d’attente, il sort en single et en maxi 45 tours et c’est un carton.