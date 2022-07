Un agriculteur tué par son taureau à Chiny : "Il est passé par-dessus la clôture"

Un agriculteur de 64 ans a perdu la vie dimanche après avoir été chargé par son taureau. Le drame s’est produit à la ferme de Griffaumont, dans la commune de Chiny.

Selon la bourgmestre faisant fonction de Chiny, Lisiane Malhage (que nous avons contactée et qui, elle-même, a eu les informations par la zone de police de Gaume), la victime était en train de s’occuper de ses génisses pour la traite dans un champ, dans lequel il était arrivé en quad. C’est alors qu’il a été chargé par un taureau lui appartenant mais qui avait sauté une clôture. La bête devant normalement se trouver dans la prairie voisine.

S’inquiétant de ne pas voir revenir son fils, la maman de la victime, une nonagénaire, a appelé à l’aide Michel Monart, l’éleveur de la ferme voisine. Ce dernier est parti avec son fils à la recherche de la victime. C’était déjà la nuit tombée. Ils se sont rendu compte que le taureau était dans le mauvais champ et c’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé l’éleveur d’une soixantaine d’années, tué près (ou sous) de son quad : "Il s’en méfiait et n’allait pas dans la prairie seul. Pour moi il ne s’est pas rendu compte que son taureau était là et a été surpris", a expliqué Michel Monart.

Alerté, le parquet du Luxembourg a qualifié les faits de "malheureux accident", précisant par-là que le dossier était clos.

Accident numéro 1 dans les fermes

Pour Michel Monart, ce type d’accident n’est pas si rare même si "les agriculteurs préfèrent ne pas trop en parler". Les soucis avec les taureaux sont d’ailleurs la cause numéro 1 des accidents à la ferme : "Avec les chutes et les machines, c’est le plus fréquent selon les statistiques, explique Frédéric Gastiny, coordinateur chez Preventagri. Le comportement humain est le facteur le plus important. IL faut rester tout le temps vigilant. Il existe des parcs d'attente pour canaliser les bovins pour les charger ou les décharger mais si on veut aller vérifier qu’un animal se porte bien, il faut bien y aller et il peut y avoir ce type de drame. C’est difficile d’aller voir une vache et de garder un œil toujours attentif au taureau qui traîne autour".

Le caractère d’un taureau change parfois quand il atteint sa pleine maturité sexuelle et peut devenir agressif. Lorsqu’il est avec des génisses, le taureau a le réflexe de défendre son troupeau. Il faut tenter de déceler les signes d’agressivité et essayer de ne jamais être seul : "Je conseille même d’avoir un véhicule avec soi pour avoir une solution de repli en cas de charge. Et puis il faut aussi sélectionner ses bovins pour qu’ils soient le moins agressif possible."