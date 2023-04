Un âge glaciaire localisé responsable d'une théorie erronée sur le réchauffement climatique

Ces événements sont des manifestations de ce qu’on appelle communément le Petit âge glaciaire, une période située entre les XIVe et le XIXe siècle et au cours de laquelle les températures ont baissé sévèrement dans l’hémisphère Nord. Une activité solaire plus faible, une activité volcanique plus intense et l’évolution de l’obliquité de la Terre sont susceptibles d’expliquer l’événement.

Mais quelles qu’en soient ses causes, il est largement démontré aujourd’hui par la communauté scientifique que le Petit Âge glaciaire n’était pas un phénomène global, c’est-à-dire qui concernait l’ensemble de la planète.

En effet, en reconstituant les températures passées grâce aux cernes d’arbre et aux coraux, les scientifiques ont montré que les températures les plus froides ont frappé le Pacifique Est au XVe Siècle tandis que l’Europe occidentale a subi les plus basses températures au XVIIe siècle.