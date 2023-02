La condition socio-économique influe également : seulement 24% des personnes qui considèrent appartenir à la classe ouvrière déclarent faire de l'exercice au moins une fois par semaine contre 51% des personnes qui se considèrent comme appartenant à une catégorie sociale plus riche.

La pandémie de Covid-19 a également joué : si les confinements ont poussé certains adultes à faire davantage de sport, c'est l'inverse qui s'est passé pour la plupart. Plus de la moitié des Européens ont ainsi réduit leur activité et seuls 7% prévoient de faire plus d'activité physique une fois que la pandémie sera terminée, souligne l'étude.