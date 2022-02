Un administrateur provisoire au chevet de Stockel (D3 acff)

Cela reste peu courant au niveau d’un club sportif : le Tribunal de l’Entreprise bruxellois a nommé un administrateur provisoire pour remettre de l’ordre dans la gestion du ROFC Stockel.

Dans le dossier dit de la guerre des clans des gestionnaires de l’asbl Royal Olympic Football Club Stockel (D3 acff série A), la justice, saisie par l’une des parties voici plus de deux mois a enfin fait connaître sa position définitive cette semaine.

Le Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles vient en effet de nommer Maître Alain Henderickx, avocat ixellois, spécialiste notamment des entreprises en difficulté et du droit des sociétés comme administrateur provisoire du club.

En clair, cela signifie notamment que les pouvoirs du président-trésorier Joseph Draeck, du CQ Daniel De Beys, mais aussi du trio Didier Deweerdt, Carina Bassem et Bedreddine Oulai sont mis entre parenthèses durant son travail de réorganisation, de médiation et de vérification de la comptabilité.

Le Tribunal ayant aussi suspendu les décisions prises lors des assemblées générales et conseil d’administration de l’automne 2021 des différentes parties, chaque administrateur cité ci-avant reste, jusqu’à preuve du contraire concerné par l’avenir d’un club conservant depuis longtemps une très bonne réputation en matière de formation.

Pour rappel, la vitrine du club, l’équipe A est lanterne rouge de la D3 acff série A avec trois petites unités en dix-neuf sorties, le résultat de nuls comme Tournai, Aische et au PAC Buzet. Mathématiquement, le maintien en série nationale reste envisageable, mais dans le contexte actuel, il tiendrait un peu du miracle.

Une remise en ordre générale de la maison hors terrain par une personne "neutre" ayant donc les pleins pouvoirs judiciaires ne pourra avoir qu’un effet bénéfique sur le sportif, à quelque niveau que ce soit. C’est aussi l’espoir, on l’imagine de nombreux affiliés et sympathisants du matricule 03031, qui a plus de 80 ans.