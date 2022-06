Un acteur de Stranger Things fan de heavy metal ?

La bande-son de Stranger Things saison 4 :

‘Separate Ways (Worlds Apart)’ (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey

‘California Dreamin” – The Beach Boys

‘Psycho Killer’ – Talking Heads

‘Running Up That Hill’ – Kate Bush

‘You Spin Me Round (Like a Record)’ – Dead or Alive

‘Chica Mejicanita’ – Mae Arnette

‘Play With Me’ – Extreme

‘Detroit Rock City’ – KISS

‘I Was A Teenage Werewolf’ – The Cramps

‘Pass The Dutchie’ – Musical Youth

‘Wipeout’ – The Surfaris

‘Object Of My Desire’ – Star-point

‘Rock Me Amadeus (The Gold Mix)’ – Falco

‘Travelin’Man’ – Ricky Nelson

‘Tarzan Boy’ – Baltimora

‘Dream A Little Dream Of Me’ – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong