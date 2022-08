Un acteur de "Plus belle la vie" rejoint "Ici tout commence" et "Emily in Paris"

La série emblématique " Plus belle la vie " s’achève le 18 novembre. Et certains comédiens de la série ont déjà signé pour jouer dans d’autres feuilletons, c’est le cas du jeune acteur Valentin Duclaux qui interprète Jules Langlois, un jeune lycéen.

La série "Plus belle la vie" est bientôt terminée mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver Vincent Duclaux dans la série " Ici tout commence ". Il rejoindra le casting à la rentrée mais pour le moment, son rôle reste encore inconnu. Et vous pourrez aussi le retrouver dans la 3e saison de la célèbre série "Emily in Paris" avec Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu,… qui sortira en 2023.