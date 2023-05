Un acteur de "Ici tout commence" dévoile l'un des secrets de tournage de la série

À l’occasion de la sortie d’un livre de cuisine estampillé " Ici tout commence ", Nicolas Anselmo a révélé que certaines scènes avaient fait l’objet d’un petit trucage en raison de son régime alimentaire.

Alors qu’il s’apprête à faire son grand retour à l’Institut Double A cet été, Nicolas Anselmo a indiqué lors d’une interview publiée dans le livre "40 recettes emblématiques de la série Ici tout commence" qu’il était végan. "Un jour, on m’a servi de la viande et j’ai eu l’impression de voir mon chien dans l’assiette" raconte-t-il ainsi avant de poursuivre : "Depuis, je n’ai jamais pu en manger à nouveau, ça me dégoûte, d’autant plus qu’aujourd’hui, la cuisine végétarienne est vraiment riche et variée".