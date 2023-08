La comédienne avait évoqué ses projets de mariage la veille, lors d’une interview avec le magazine Télé-Loisirs. "On se marie demain avec Kevin ! Au début, il voulait me faire la surprise, mais il est très mauvais, donc j’ai tout capté", explique-t-elle, avant de préciser n’avoir appris la date de la cérémonie que trois jours plus tôt.

Un mariage décontracté donc, à l’image des deux mariés. "On est un couple rock’n’roll avec Kevin Je ne suis pas du tout stressée. Je n’ai même pas de robe. Si on pouvait, on irait en short et en tongs", plaisante-t-elle.