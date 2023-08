Vandalisme à Louvain-la-Neuve : 34 pneus crevés sur les véhicules d'une société de logements publics

"Notre Maison" c'est une société qui assure la création, la réhabilitation, la gestion, la mise en vente et en location de logements à loyers modérés dans la Botte du Hainaut et dans le Brabant wallon. Elle est propriétaire de 2200 logements dont 433 à Louvain-la-Neuve. Lundi matin, cette antenne brabançonne a été victime d'un acte de vandalisme peu banal : un ou plusieurs individus s'en sont pris à la flotte de véhicules, tous identifiables. Au total, 34 pneus ont été crevés. Conséquence directe, une partie du personnel a du être mise en chômage technique. La police est descendue sur place, elle a réalisé un dossier photographique, entamé une enquête de voisinage aussi. Des dégradations qualifiées de "méchantes" par un policier pour lequel il s'agit d'une première du genre dans cette zone, en une dizaine d'années. Qui est susceptible d'avoir commis ces faits? Pour quels motifs? Selon la directrice gérante, rien à ce stade ne permet de lier cet acte de vandalisme à l'activité de Notre Maison. Il pourrait très bien s'agir de dégradations gratuites, et ce sera donc à l'enquête qui a démarré de le déterminer.