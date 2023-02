Un accouchement par césarienne, ça doit être à la carte ?

Du côté d'Amay, Cindy n'est pas du même avis : "Je pense que la femme a le droit de choisir. Personnellement, je n’ai pas eu le choix, mais j'étais rassurée quand on m’a imposé la césarienne. On a pu préparer l’accouchement avec le gynécologue, avec une date précise. Au lieu des 40 semaines, j’ai accouché deux semaines plus tôt. Il y avait beaucoup de stress, c’était mon premier enfant et c’était pendant le premier confinement. Mais préparer l’accouchement, ça m’a rassuré et je l’ai pris sereinement. C’est un très beau souvenir. Si je devais renouveler, je ferais la demande pour une césarienne."