Un accord trouvé pour la prolongation de deux réacteurs nucléaires : êtes-vous rassurés ?

Du côté de Remicourt, Michel nous donne son avis : "Je suis content de la prolongation du nucléaire. Je ne suis pas pro nucléaire, mais nous ne pouvons pas en sortir du jour au lendemain, il va falloir une période alternative avec l’extinction petit à petit, et ces 10 années sont les bienvenues. Nous devons maintenant aller vers du plus vert, plus propre. La Belgique va prendre son avenir énergétique et sa production d’énergie en main. Il faut mettre la main au portefeuille pour s’en sortir, on n’a plus le choix. On sait qu’il y aura un coût pour le traitement des déchets."