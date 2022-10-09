Один зарядний пристрій для будь-якого пристрою! | Un accord sur le chargeur universel

Хто ніколи не лаявся через те, що більше не міг знайти зарядний пристрій для телефону (і жоден інший зарядний пристрій у будинку не міг його замінити)? Цей період скоро закінчиться! Переважна більшість євродепутатів сказала "так" зарядному пристрою, який підійде до будь-якого смартфона, планшета, камери, портативної консолі чи електронного пристрою для читання. До 2024 року всі ці маленькі електронні пристрої повинні будуть бути оснащені портом USB-C.

Економія на кількох рівнях

Можливість використовувати один і той самий зарядний пристрій для цілого ряду пристроїв означає, перш за все, позбавити себе від клопоту. Однією з цілей є полегшити життя європейським споживачам і уникнути необхідності керувати "лісом кабелів". З бюджетної точки зору це також має дозволити йому заощадити гроші. З кожним новим телефоном, кожним новим планшетом, кожною новою гарнітурою більше не потрібно купувати спеціальний зарядний пристрій. За даними Європарламенту, завдяки цьому заходу можна було б заощадити до 250 мільйонів євро на рік. Нарешті, хто каже "універсальний", "багаторазовий", також це означає "краще для навколишнього середовища". Чи знаєте ви, що зарядні пристрої, які потрапляють у шухляду чи смітник, складають приблизно 11 000 тонн електронного сміття щороку?