Один зарядний пристрій для будь-якого пристрою! | Un accord sur le chargeur universel

Des économies à plusieurs niveaux

Pouvoir utiliser un seul et même chargeur pour toute une série d’appareils, c’est tout d’abord s’épargner des tracas. L’un des objectifs est de faciliter la vie au consommateur européen et lui éviter d’avoir à gérer une " forêt de câbles ". D’un point de vue budgétaire, cela devrait également lui permettre de faire des économies. A chaque nouveau téléphone, chaque nouvelle tablette, chaque nouveau casque, plus besoin de racheter le chargeur ad hoc. Selon le Parlement européen, grâce à cette mesure, il serait possible d’épargner jusqu’à 250 millions d’euros par an. Enfin, qui dit " universel ", "réutilisable ", dit aussi " meilleur pour l’environnement ". Savez-vous que les chargeurs qui échouent dans un tiroir, ou à la poubelle, représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques, chaque année ?

Passer de 30 à 1 seul chargeur

Dans ce domaine, on peut dire qu’on revient de loin ! Il y a une dizaine d’années, une trentaine de modèles de chargeurs coexistaient. A l’heure actuelle, ils sont encore trois à se partager le marché. On croise des connecteurs micro USB (ceux qui ont longtemps équipé une majorité de téléphones), les ports USB-C (retenus par l’UE) et les chargeurs Lighting, une technologie développée par Apple.