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Один зарядний пристрій для будь-якого пристрою! | Un accord sur le chargeur universel

il y a 4 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Хто ніколи не лаявся через те, що більше не міг знайти зарядний пристрій для телефону (і жоден інший зарядний пристрій у будинку не міг його замінити)? Цей період скоро закінчиться! Переважна більшість євродепутатів сказала "так" зарядному пристрою, який підійде до будь-якого смартфона, планшета, камери, портативної консолі чи електронного пристрою для читання. До 2024 року всі ці маленькі електронні пристрої повинні будуть бути оснащені портом USB-C.

  

Економія на кількох рівнях

 Можливість використовувати один і той самий зарядний пристрій для цілого ряду пристроїв означає, перш за все, позбавити себе від клопоту. Однією з цілей є полегшити життя європейським споживачам і уникнути необхідності керувати "лісом кабелів". З бюджетної точки зору це також має дозволити йому заощадити гроші. З кожним новим телефоном, кожним новим планшетом, кожною новою гарнітурою більше не потрібно купувати спеціальний зарядний пристрій. За даними Європарламенту, завдяки цьому заходу можна було б заощадити до 250 мільйонів євро на рік. Нарешті, хто каже "універсальний", "багаторазовий", також це означає "краще для навколишнього середовища". Чи знаєте ви, що зарядні пристрої, які потрапляють у шухляду чи смітник, складають приблизно 11 000 тонн електронного сміття щороку?

 

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Перехід від 30 до 1 одного зарядного пристрою

У цій сфері ми, можна сказати, пройшли довгий шлях! Близько десяти років тому разом існувало близько тридцяти моделей навантажувачів. Наразі їх ще троє ділять ринок. Ми зустрічаємо роз’єми мікро-USB (ті, якими вже давно оснащено більшість телефонів), порти USB-C (зберігаються в ЄС) і зарядні пристрої Lighting, технологію, розроблену Apple.

  

Це голосування в Європейському парламенті є великим кроком вперед після десятиліття дискусій і зусиль. "Нам довелося покінчити з шухлядами, наповненими 1001 кабелем, і цим відхиленням, як екологічним, так і з точки зору прав споживачів!", — заявив депутат Європарламенту Марк Тарабелла, член Комісії з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів (S&D-BE). 

 

Нові правила набудуть чинності восени 2024 року. Додаткова відстрочка виграє лише для ноутбуків. На цих пристроях роз’єм USB Type-C не буде обов’язковим до весни 2026 року. 

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Un seul chargeur, pour n’importe quel appareil !

 

Qui n’a jamais pesté parce qu’il ne trouvait plus le chargeur de son téléphone (et qu’aucun autre chargeur de la maison ne pouvait le remplacer) ? Cette période sera bientôt révolue ! A une écrasante majorité, les députés européens ont dit " oui " au chargeur qui s’adaptera à n’importe quel smartphone, tablette, appareil photo, console portable ou liseuse électronique. D’ici 2024, tous ces petits appareils électroniques devront être équipés d’un port USB-C. 

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Des économies à plusieurs niveaux

 Pouvoir utiliser un seul et même chargeur pour toute une série d’appareils, c’est tout d’abord s’épargner des tracas. L’un des objectifs est de faciliter la vie au consommateur européen et lui éviter d’avoir à gérer une " forêt de câbles ". D’un point de vue budgétaire, cela devrait également lui permettre de faire des économies. A chaque nouveau téléphone, chaque nouvelle tablette, chaque nouveau casque, plus besoin de racheter le chargeur ad hoc. Selon le Parlement européen, grâce à cette mesure, il serait possible d’épargner jusqu’à 250 millions d’euros par an. Enfin, qui dit " universel ", "réutilisable ", dit aussi " meilleur pour l’environnement ". Savez-vous que les chargeurs qui échouent dans un tiroir, ou à la poubelle, représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques, chaque année ? 

 

Passer de 30 à 1 seul chargeur  

Dans ce domaine, on peut dire qu’on revient de loin ! Il y a une dizaine d’années, une trentaine de modèles de chargeurs coexistaient. A l’heure actuelle, ils sont encore trois à se partager le marché. On croise des connecteurs micro USB (ceux qui ont longtemps équipé une majorité de téléphones), les ports USB-C (retenus par l’UE) et les chargeurs Lighting, une technologie développée par Apple.   

Trois types de connecteurs coexistent actuellement
Trois types de connecteurs coexistent actuellement ©Getty

 

Ce vote au Parlement européen est un grand pas en avant, après une décennie de discussions et d’efforts. " Il fallait en finir avec les tiroirs remplis de 1001 câbles et cette aberration tant environnementale qu’au niveau du droit des consommateurs !", a déclaré l’eurodéputé Marc Tarabella, membre de la Commission du Marché Intérieur et de la Protection des Consommateurs (S&D – BE).

Les nouvelles règles entreront en vigueur dès l’automne 2024. Seuls les ordinateurs portables bénéficient d’un délai supplémentaire. Sur ces appareils, la prise USB Type-C ne sera obligatoire qu’au printemps 2026.  

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