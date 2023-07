Un accord rend l’EVRAS obligatoire pour les élèves de 6e primaire et 4e secondaire

A l’initiative des ministres Caroline Désir (PS), Christie Morreale (PS) et Barbara Trachte (Ecolo), un accord de coopération a été approuvé en dernière lecture ce 12 juillet par les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie, et de la Commission communautaire française en vue de généraliser l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) dans l’enseignement ordinaire et spécialisé.

Plus concrètement, grâce à un financement total de plus de 4,8 millions d’euros par an, les centres de planning familial de Wallonie et de Bruxelles deviendront les principaux opérateurs pour assurer les animations minimales, que cet accord rend obligatoires dans les écoles pour tous les élèves en 6e primaire et 4e secondaire, et ce dès la rentrée prochaine.