Un accord entre l’Iran et la Russie pour créer un axe commercial ferroviaire Nord-Sud

Les présidents iranien Ebrahim Raissi et russe Vladimir Poutine ont supervisé mercredi la signature d’un accord pour accélérer la construction d’une route commerciale Nord-Sud visant à accroître les échanges en contournant le canal de Suez et les sanctions internationales.

En discussion depuis plusieurs années, cet accord bilatéral porte sur la construction d’une ligne ferroviaire d’une longueur de 164 km dans le nord-est de l’Iran, entre les villes d’Astara, à la frontière avec l’Azerbaïdjan, sur la mer Caspienne, et Rasht.

L’objectif des deux pays – soumis à d’importantes sanctions imposées par les pays occidentaux, en particulier les Etats-Unis – est de finaliser le projet de corridor Nord-Sud, un réseau de routes maritimes, ferroviaires et terrestres devant permettre aux marchandises russes d’atteindre l’océan Indien sans passer par les voies maritimes de l’ouest et le canal de Suez.

"Cette artère de transport unique Nord-Sud, dont le chemin de fer Rasht-Astara fera partie, aidera à diversifier considérablement les flux de transport internationaux", a déclaré Vladimir Poutine, qui a participé par vidéoconférence à la signature de l’accord entre les ministres des Transports des deux pays à Téhéran.

Téhéran et Moscou ont accéléré leur rapprochement dans les domaines économique, énergétique et militaire depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022 et l’imposition de sanctions contre la Russie par les pays occidentaux.