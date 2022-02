Un accord a été trouvé cette nuit sur la réforme du marché du travail : la semaine de 4 jours au programme

Le Comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les Vice-premiers du gouvernement fédéral a trouvé un accord, durant la nuit de lundi à mardi, sur une réforme du marché du travail. Une conférence de presse est prévue ce mardi matin.

L’objectif des différentes mesures est de rendre le travail plus flexible et plus attractif afin de permettre à la Belgique d’atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030. Actuellement, le taux d’emploi dépasse à peine 71% dans notre pays, avec de fortes disparités régionales.

Sur Twitter, le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), annonce que la réforme du marché du travail est "validée en kern" et salue "des avancées concrètes pour tous les travailleurs : droit à la formation bétonné, protection des travailleurs de plateforme, conciliation vies professionnelle et privée et mesures pour booster l’emploi".