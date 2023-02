Un accompagnateur de train agressé à la gare de Lierre

La SNCB ne s’est pas prononcée sur les causes exactes de l’incident survenu dans un train en partance pour Neerpelt (Limbourg).

Elle a juste souligné que la victime a reçu plusieurs coups et a été transportée à l’hôpital pour être soignée. Dans son message, la SNCB a condamné fermement toute forme d’agression envers ses employés. La campagne lancée plus tôt dans la journée de jeudi était justement basée sur ce thème, appelant au respect du personnel ferroviaire via divers affichages.