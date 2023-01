Un accident provoque la fermeture de l'E429 à Bassily vers la France

Vers 14h cet après-midi, une voiture a percuté un camion sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille au km 27.7 à hauteur de Bassily vers la France.

La chaussée a été fermée et un itinéraire de délestage a été rapidement mis en place. Les automobilistes doivent emprunter la sortie 28 (Bassily) puis la N263 vers Bassily, la N7 vers Ghislenghien et la N57 vers Lessines pour enfin reprendre l'autoroute à Lessines (accès 29).

A 15h20, on note 2 km de ralentissements et entre 10 et 20 minutes à rajouter à votre temps de parcours.