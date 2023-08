Véritable maestro de la passe, KDB est parmi les plus grands dans cet exercice. Il y a trois ans, le Diable rouge a égalé le record de passes décisives de Thierry Henry, avec vingt assists en une seule saison. La saison passée, certains ont cru qu’il pouvait faire mieux mais a dû s’arrêter à 18. Le nouvel exercice pourrait donc bien être celui où il deviendrait le seul détenteur du record alors qu’il s’était déjà approché en 2017 (19) et 2018 (16). S’il venait à réussir cette performance, il pourrait en profiter pour améliorer un autre record : celui du nombre de saisons terminées comme meilleur passeur. Ce titre honorifique, il l’a obtenu à quatre reprises alors qu’il devant David Beckham, Frank Lampard et Cesc Fabregas qui l’ont été trois fois dans l’histoire de la Premier League moderne.