Un 3e album pour le groupe Traams, aux multiples influences post-punk

Olivier Nederlandt nous parle du nouvel album du groupe de rock anglais Traams. La formation originaire de Chichester vient de sortir leur troisième opus, Personal Best.

Il aura fallu attendre sept ans avant de pouvoir écouter un nouvel album de Traams. Cette pause, le leader Stuart Hopkins l’explique par un manque d’inspiration qui l’aurait fait abandonner la guitare pendant deux ans.

Fort d’un premier album sorti en 2013 ainsi qu’un second en 2015, les influences post-punk des groupes tels que Sonic Youth ou encore My Bloody Valentine se font ressentir. Dans le cas de Personal Best, on y retrouve des touches aussi de Joy Division et New Order.

Traams sera de passage en Belgique avec un concert le 26 octobre au Cactus Muziekcentrum de Bruges.