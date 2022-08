Святкування дня Незалежності України в Брюсселі | Un 24 août célébré à Bruxelles

Ce mercredi 24 août marque les 6 mois de l’invasion russe de l’Ukraine, mais surtout le 31ème anniversaire de l’indépendance du pays après la chute de l’Union soviétique. A cette occasion, plusieurs évènements festifs sont organisés en Belgique. A Bruxelles, l’Ambassade d’Ukraine et les missions de représentation ukrainienne auprès de l’Union Européenne et de l’OTAN organisent une journée spéciale "Stand for freedom".

Au programme : une célébration en la cathédrale des Saints Michel et Gudule dès 9h, suivie à 11h de l’habillage du Manneken Pis, symbole national belge, en costume ukrainien traditionnel et du déroulement d’un drapeau ukrainien de 30 mètres de long sur la Grand Place.

Un pic nic et une série de concerts seront organisés dès midi au Grand Hospice. Discours, performances, hymne national, représentations d’écoles ukrainiennes et d’ONG, comme Promote Ukraine qui déclare : "Nous vous invitons sur la Grand Place de Bruxelles pour faire entendre les voix ukrainiennes au cœur de l'Europe. Mettez vos vushyvankas et préparez-vous à chanter les chansons traditionnelles ukrainiennes pour vous unir et célébrer la liberté de notre brave nation et de notre beau pays".

La journée de festivités se terminera à 22h avec l’illumination des institutions européennes et de la Grand Place de Bruxelles aux couleurs ukrainiennes.

Un évènement entièrement gratuit et ouvert à tout public.