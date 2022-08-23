Святкування дня Незалежності України в Брюсселі | Un 24 août célébré à Bruxelles

Цієї середи, 24 серпня, виповнюється 6 місяців російського вторгнення в Україну, але, перш за все, 31-ша річниця незалежності країни після розпаду Радянського Союзу. З цієї нагоди в Бельгії організовано кілька святкових заходів. У Брюсселі Посольство України та представництва України при Європейському Союзі та НАТО організовують спеціальний день "Stand for freedom".

У програмі: святкування в Соборі Святих Михаїла і Гудули з 9:00, а потім об 11:00 одягання бельгійського національного символу Пісяючого хлопчика в традиційне українське вбрання та розгортання 30-метрового українського прапора. на Гран-Плас.

Пікнік і серія концертів будуть організовані з обіду в Grand Hospice. Промови, виступи, національний гімн, представництва українських шкіл та неурядових організацій, таких як Promote Ukraine, яка проголошує: "Ми запрошуємо вас на Гран Плас в Брюсселі, щоб українські голоси лунали в серці Європи. Одягайте вишиванки і готуйтеся співати традиційних українських пісень, щоб об’єднатися і прославити свободу нашого хороброго народу і нашої прекрасної країни".

Завершиться урочистий день о 22:00 підсвічуванням в українських кольорах європейських інституцій та площі Гран-Плас у Брюсселі.