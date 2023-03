Un 21 juillet de feu avec Roméo Elvis, Peet, Todiefor et Yellowstraps… avant Soprano !

Décidément, les festivals de cet été ne cessent de nous surprendre et les Francofolies de Spa ne sont pas en reste. Après Soprano et Juliette Armanet, Kendji Girac, Pierre De Maere et Loïc Nottet ou encore Mika, Deluxe et Cali, Roméo Elvis, Peet, Todiefor et Yellowstraps ont été annoncés. Ils mettront le feu le 21 juillet !

Après avoir rempli l’Accor Arena de Paris en fin 2022, Roméo Elvis s’apprête à enflammer la scène des Francos. C’est également sur son pote Peet que les festivaliers peuvent compter pour célébrer la musique urbaine bien de chez nous.

Le DJ et producteur polyvalent Todiefor sera également de la partie. Connu pour ses performances en live, il foulera la scène du festival pour partager ses nouvelles créations avec le public et lui laissera très certainement un bon souvenir.

Malgré le départ de son frère, Yvan continue à caresser les tympans de celles et ceux qui ont succombé à la vibe neo-soul de Yellowstraps qui sera présent en ce jour de fête nationale.