" Cet album parle de deux soldats américains, un blanc et un noir, qui vont être confrontés au problème de la ségrégation. Un sera du bon côté du manche et l’autre évidemment du mauvais. La ségrégation dans l’armée américaine est le thème général, mais j’ai voulu en intégrer un plus particulier qui était vraiment de faire un album sur site. Tous les décors qui sont dans l’album, dans la mesure où on peut encore les retrouver, se trouvent vraiment dans la réalité. L’idée, c’était vraiment de dessiner les choses telles qu’elles sont : un repli de terrain, un bois, un ruisseau, une ferme. On peut se promener dans l’album en fait. C’était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur ", explique Philippe Jarbinet.