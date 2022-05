Un 100m haies puis un 200m, Nafi Thiam va lancer sa saison estivale en Belgique

Nafi Thiam va disputer ses premières compétitions de la saison en Belgique. La double championne olympique de l'heptathlon va donner la priorité aux courses. Elle s'alignera sur 100m haies le 22 mai à la Flanders Cup à Lokeren et enchaînera six jours plus tard, sur 200 m à l'IFAM à Oordegem.

Les compétitions de Nafi Thiam en Belgique sont assez rares et se limitent en général en plein air au meeting de Liège (où elle est affiliée), aux championnats de Belgique et au Mémorial Van Damme. Ses fans auront donc une double occasion de voir la championne en action.

Dimanche dernier, la championne du monde 2017 avait annoncé sur son compte Instagram qu'elle ne disputera aucun heptathlon avant celui des Championnats du monde les 17 et 18 juillet à Eugene aux États-Unis. Une décision prise afin de ménager son dos.



Le choix du 100m haies et du 200m s'inscrit certainement également dans cette logique. Les lancers et les sauts étant beaucoup plus sollicitant pour les muscles du dos. Les chronos réalisés dans les courses sont aussi de très bons indicateurs du niveau de forme.