UMons : des bibliothèques ouvertes à toutes et tous pour étudier

La bibliothèque de l’Université de Mons est-elle accessible à tous ? L’accès est évidemment autorisé et gratuit pour le personnel et les étudiants de l’UMons, mais certains étudiants de haute école et même des élèves de secondaire se posent cette question… A l’approche de leurs examens, ils cherchent un cadre adapté pour étudier… Bonne nouvelle, les bibliothèques de l’UMons leur sont bien accessibles, selon les mêmes conditions : "Tous les étudiants de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles peuvent accéder gratuitement à nos bibliothèques. Les (rares) autres doivent s’acquitter de frais d’inscription, bien que modiques", explique Assunta Bianchi, la directrice du service des bibliothèques de l’UMons.

Ceux-là - et toutes les autres personnes privées - doivent débourser 6 euros la première année, puis payer une cotisation annuelle de 3 euros à partir de l’année suivante. Le paiement demandé couvre aussi la possibilité d'emprunter gratuitement des ouvrages.

Même tarif pour les élèves de secondaire, bien que seuls les 5e et les rhétos peuvent fréquenter la bibliothèque pour une raison d’accessibilité des contenus. Cette règle est coulée dans un règlement des études, l’entrée n’est pas accessible pour les élèves plus jeunes, même si c’est dans le simple but d’y étudier.

Les horaires complets sont disponibles sur le site de l’UMons. En cette période de blocus, la bibliothèque principale, celle du parc, est ouverte de 8 h du matin à 22 h pour les courageux !