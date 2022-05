Umberto Tozzi fête ses 45 ans de carrière à Liège

On connaît tous le tube planétaire "Ti Amo" de notre cher Umberto Tozzi. Mais connaissez-vous le reste de son répertoire ?

Umberto Tozzi nous a transmis le goût de l’amour à l’italienne depuis 45 ans. En 1977, il sort "Ti Amo". Le chanteur turinois ne s’attendait sans doute pas à ce que sa chanson truste le sommet du Top 50 français pendant sept mois. Dix ans plus tard, il nous refaisait le coup du tube géant avec "Gente di mare". Dans la majestueuse famille des artistes indémodables, on ne vous présente plus Umberto Tozzi à (re) découvrir le 10 mai prochain au Forum de Liège.