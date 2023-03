Ulysse : un roi stratège mais aussi un roi rusé

L’Iliade, l’Odyssée… Pour certains, ces mots résonnent comme des monuments de la littérature. Pour d’autres, elles évoquent de belles histoires écoutées depuis les bancs d’une salle de classe… Ces mythes prennent source dans la Grèce antique, dans des villes qui ont existé : Sparte, Troie, Ithaque bien sûr.

En ce temps-là, on pensait que la terre était plate, on croyait en des Dieux puissants et imprévisibles, qui contrôlaient la mer, le soleil, la mort… Des Dieux qui, depuis le mont Olympe, observaient les humains et intervenaient parfois, au gré de leurs humeurs. Et puis, il y avait des hommes et des femmes, simples mortels, mais dont les aventures et la bravoure fascinaient même les Dieux.

Ce fut le cas d’Ulysse, Roi d’Ithaque, héros de la guerre de Troie et personnage central de ces deux grands chefs-d’œuvre. L’Iliade retrace la grande guerre qu’il mena contre les Troyens, l’Odyssée son périple pour regagner sa patrie, Ithaque.

Force est de constater que les aventures d’Ulysse n’ont pas pris une ride. Composées par Homère il y a plus de 2500 ans, comment expliquer que ces histoires – ou plutôt ces poèmes – aient ainsi traversé les siècles pour faire partie aujourd’hui des œuvres les plus anciennes et pourtant les plus célèbres de la littérature Occidentale ? Un mystère subsiste autour du poète. A-t-il seulement existé ? C’est toute la question…. homérique !