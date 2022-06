Ultracyclisme : la Race Across France endeuillée ce matin

La Race Across France a connu deux nouvelles ce matin, dont une tragique avec le décès d’un des participants. Fauché par un automobiliste, le cycliste n’a pas survécu.

"Après une nuit de repos à Mâcon, quelques minutes après être reparti de son hôtel, le cycliste de nationalité française a été victime d’une violente collision avec un véhicule qui a perdu le contrôle, à la sortie de la ville. Les secours n’ont pu que constater le décès du cycliste dont l’anonymat restera préservé par respect pour sa famille. Toute l’équipe de la Race Across France by Van Rysel est dévastée. Elle adresse, ainsi que l’ensemble de ses partenaires, ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, et partage leur douleur. Elle s’associe également à la peine de la communauté ultra, qui perd à travers ce tragique accident de la circulation un passionné de vélo et d’aventure", a déclaré l’organisation via communiqué.