Ultracyclisme : découverte de la Race Across Belgium, 1000 km à vélo sur les routes mythiques de Belgique

1 course, 3 boucles et 3 distances. C’est le menu de la Race Across Belgium. Une épreuve d’ultracyclisme disputée en solo, en duo ou par équipe de 4 coureurs. Des participants qui roulent jour et nuit. Sans assistance. Presque sans dormir. Objectif ? Parcourir 1000 km à vélo en 72 heures pour être finisher !

Pour la 2ème édition, les organisateurs ont proposé un tout nouveau tracé. Point de départ ? La Butte du Lion, à Braine-l’Alleud, à deux pas des champs de la bataille de Waterloo. Le parcours très corsé traverse toute la Belgique. De La Panne à Stavelot en passant par toutes les côtes mythiques du cyclisme belge. Des bergs et des pavés en entrée pour un Tour des Flandres XXL. Le Mont Kemmel, le Koppenberg, le Paterberg ou encore le Mur de Grammont figurent sur la première boucle de 500 km. Les meilleurs coureurs rejoignent Braine-l’Alleud en à peine 20h. Un peu de repos pour certains, un petit ravito et déjà, ils repartent pour la 2ème boucle. 200 km vers Anvers en passant notamment par la Moskesstraat et le Smeyerg, 2 difficultés présentes sur le circuit des derniers championnats du monde à Leuven.