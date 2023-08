Ultra trail : nouvel exploit XXL du Belge Karel Sabbe

Karel Sabbe, ce discret dentiste gantois de 34 ans, a une nouvelle fois frappé fort. Le spécialiste des courses d'ultra endurance, premier belge à avoir réussi à venir à bout de la Barkley, la course à pied réputée comme la plus difficile au monde, vient d'établir un nouveau record sur le Pacific Crest Trail (PCT), l'un des sentiers de randonnées les plus exigeants du monde et qui traverses les Etats-Unis du nord au sud. Il lui aura fallu 46 jours, 12 heures et 50 minutes pour venir à bout des 4240 kilomètres de sentiers rocailleux qui s'étendent de la frontière nord du Mexique au sud du Canada le long de la côte Pacifique. Pour y parvenir, Sabbe, entouré par une équipe d'assistance, a couru en moyenne 96 kilomètres par jour pendant un mois et demi. Il a ainsi établi un nouveau FKT (Fastest Know Time, temps de référence connu, NDLR) et récupéré un record qu'il a détenu entre 2013 et 2022. Ces dernières années, Karel Sabbe a, à plusieurs reprises, marqué les esprits en réalisant toute une série d'exploits d'ultra endurance. Il avait notamment détenu le record du monde de Backyard, cette course qui consiste à courir une boucle de 6,7 kilomètres toutes les heures. A l'époque, Sabbe s'était arrête après 75 heures et 502 kilomètres de course.