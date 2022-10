Ultra Trail - François D'haene : "Sur la Diagonale des fous, tout le monde souffre"

Une épreuve à laquelle participent chaque année une poignée de belges. Cette année, ils seront une trentaine à s'élancer sur cette traversée intégrale de l'île par les trois cirques, ces immenses dépressions naturelles circulaires crées par l'effondrement de volcans et dont le plus spectaculaire et le mieux protégé, Mafate, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un défi de près de 170 kilomètres et 10.000 mètres de dénivelé positif par le sentiers de randonnée, au cœur d'une nature préservée.

"La Réunion, c'est l'île intense et ce n'est pas une définition usurpée. C'est un énorme engagement physique et mental de s'engager sur cette course qu'il faut aborder avec patience et humilité. Celui qui vient ici avec des ambitions chronométriques ou de classement, il va se casser les dents. Pour vaincre la Diag', il faut prendre son temps et être prêt à souffrir. Parce qu'il y aura d'office des moments difficiles, des passages douloureux liés à la chaleur et à cette milliers de marches creusées dans la terre ou la roche et qui font très très mal aux jambes. Tout le monde souffre sur la Diagonale."

La Diagonale, c'est 2800 coureurs et coureuses, dont la moitié provient de l'île de la Réunion elle-même parce qu'ici, participer à la traversée de l'île, c'est une sortie de rite de passage. La très grande majorité du peloton est composée de coureurs amateurs pour qui cette course représente parfois le défi d'une vie. Pour la vingtaine de coureurs pros prétendant à la victoire, c'est une course qu'il faut gagner au moins une fois dans sa vie. Et en l'absence de Kilian Jornet et de François D'haene, les deux meilleurs coureurs d'ultra de la planète, les jeux semblent assez ouverts entre les quelques favoris que sont notamment David Hauss (ancien triathlète, 4e des JO de Londres, qui s'est brillamment reconverti dans le trail), Daniel Jung (co-vainqueur en 2021), Grégoire Curmer (lauréat en 2019) et Beñat Marmissolle (6e de l'UTMB 2022) et Antoine Guillon (vainqueur en 2015).

A moins que Courtney Dauwalter, ultra favorite chez les femmes, ne vienne redistribuer les cartes en tête de course. "Avec tout le respect que j'ai pour Courtney que je vais d'ailleurs conseiller pendant la course (les deux athlètes font partir du même team), il y a plusieurs hommes qui sont intrinsèquement plus forts. Pour qu'elle puisse jouer devant, il faudrait d'importants faits de course pour éliminer les quelques coureurs qui devraient être en tête de course. Même si on sait qu'en ultra, tout est possible..."