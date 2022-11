Ultra trail : en immersion au cœur de la Diagonale des Fous, la course de montagne la plus difficile du monde

C'est un projet journalistique qui nous tenait à cœur. Réaliser un reportage en immersion au cœur de la course en montagne la plus difficile au monde. La Diagonale des Fous, cette trace de 170 kilomètres et 10.000 mètres de dénivelé positif qui traverse l'île de la Réunion de part en part. Un des ultra trails les plus réputés de la planète. Une aventure intense sur une île qui l'est tout autant. Une course à pied brutale dans une végétation luxuriante, entre montées raides et descentes vertigineuses sur des sentiers sauvages et techniques. Des variations de température importantes entre la fraîcheur de la nuit et la moiteur étouffante de la journée dans les fonds de vallée. Vivre cette course de l'intérieur, c'est un défi journalistique et technique. Mais c'est surtout l'occasion de récolter des témoignages puissants de sportifs amateurs, parfois en plein effort, souvent en galère et de filmer la course de l'intérieur, au plus proche de la réalité de celles et ceux qui tentent d'en venir à bout, parfois en plus de 66 heures de course. Au départ, ils étaient 2800, à peine 1800 à l'arrivée, près de 40% d'abandons. Trois nuits et presque trois jours d'effort ininterrompu. Nous aussi, nous nous sommes élancés sur cette course mythique pour aller à la rencontre de celles et ceux (les coureurs, les organisateurs, les bénévoles, le public...) qui font d'elle une référence dans le monde de l'ultra endurance. Un reportage de... 55 heures. Mais surtout une formidable aventure humaine, sportive et professionnelle.