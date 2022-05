Ultra-favorite de cet Eurovision 2022, une victoire de l'Ukraine sera difficile à gérer: "On trouvera une solution", affirme-t-on à l’UER

Et le numéro 2 de l’Eurovision de se montrer rassurant dans l’éventualité d’un sacre ukrainien : " Si le groupe ukrainien est élu vainqueur samedi soir, on s’y mettra dès samedi soir. On prendra le défi à bras-le-corps quoi qu’il en soit et on trouvera une solution pour assurer la continuité du concours ".

Peut-être faudra-t-il envisager d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du concours, avec peut-être un nouveau scénario ?

A Genève (l’UER est basée là-bas), la question serait néanmoins déjà sur la table. " Les règles ne devraient pas changer " explique Jean-Philip De Tender. " Mais les règles disent aussi que l’on doit organiser le concours dans la sécurité de tous ".

On se dirigerait donc dans un premier temps par une discussion avec les autorités ukrainiennes et la chaîne organisatrice PBC. " On cherchera une solution. Nous sommes bien conscients que c’est un événement qui coûte cher. Et la situation serait en effet compliquée pour Kiev. Peut-être faudra-t-il envisager d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du concours, avec peut-être un nouveau scénario ? ".