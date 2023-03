Ultime bande-annonce et date de sortie pour le film Super Mario Bros

On le savait déjà mais il y aura quelques références aux jeux vidéo dans ce film, en témoigne la longue séquence dédiée à Mariokart que l’on peut retrouver dans cette bande-annonce mais pas seulement ! Dans les autres trailers, on a également remarqué des passages en "platformer 2D" à la manière des jeux Mario classiques et même un affrontement entre Donkey-Kong et Mario où on jurerait voir une partie de Super Smash Bros…