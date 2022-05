ULiège: la faculté de médecine vétérinaire vient en aide aux réfugiés ukrainiens et à leurs animaux

La clinique des animaux de compagnie de l'Université de Liège propose de soigner gratuitement les compagnons à quatre pattes des réfugiés ukrainiens.

La coordination et l’organisation a été prise en charge par la doyenne de la faculté et le Dr Hugues Guyot. Une prise en charge globale des soins pour tous les animaux.

C'est extrêmement important que les animaux se fassent vacciner

Les soins médicaux visent en premier lieu à réguler l'identification et la vaccination des animaux arrivant sur le sol belge. "L'Ukraine est encore endémique de la maladie qu'on appelle la rage, qui est une maladie très grave et mortelle pour l'homme" explique le Dr Guyot, vétérinaire urgentiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l'ULiège. "Nous sommes indemnes en Belgique, et on ne voudrait pas importer cette maladie. C'est donc extrêmement important que les animaux se fassent vacciner."

L'aide aux Ukrainiens, un projet qui est amené à évoluer: "On a d'autres projets plus ambitieux, mais step by step, il faut qu'on récolte tout d'abord des dons de matériel et de médicaments qu'on compte envoyer à la frontière ukrainienne. Et puis, plus tard aussi, on aimerait bien recycler une vieille ambulance qui servirait d'hôpital de campagne" poursuit le vétérinaire urgentiste.

Des fiches explicatives dans toutes les langues

La langue s'avère être une difficulté, mais pas un obstacle pour autant: "Avec l'aide de l'Union Professionnelle Vétérinaire, il a été édité différentes fiches explicatives dans toutes les langues où on leur explique clairement les premières choses à faire, c'est-à-dire la vaccination des animaux, etc. Mais c'est vrai qu'on cherche quand même quelques traducteurs".

Car qu'on se trouve en Belgique ou en Ukraine, le lien avec son animal de compagnie est universel: "Quand on voit des gens qui fuient avec leur chat ou leur chien quasi sous le manteau, avoir leur animal et savoir qu'on s'occupe d'eux, ça les touche profondément" conclut le Dr Guyot.

Les rendez-vous peuvent être pris directement à la clinique au 04/366.42.00.