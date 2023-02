ULB-VUB : la bibliothèque du futur sort de terre

Aujourd’hui, le bâtiment n’est pas terminé, mais les travaux avancent. Le gros œuvre est terminé, et les façades commencent à être posées. Une visite de chantier a été faite ce mardi 7 février par Beliris et des représentants des universités, qui ont pu voir les changements depuis l'année dernière.

Pour Arnaud Termonia, chef de cabinet de Annemie Schaus, rectrice de l’ULB, se réjouit de ce partenariat entre les universités. "Il y a tout d’abord une volonté de constater que l’on a des enjeux communs, c’est-à-dire une croissance importante de la population de nos étudiants sur nos campus, et proposer de manière conjointe les meilleures solutions pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. À partir de là, effectivement, aussi bien les départements d’enseignement, d’infrastructures et de pédagogie s’associent pour trouver les meilleures pistes pour travailler ensemble dans un bâtiment moderne et accueillant."

Situé au croisement de la VUB et de l’ULB, ce "Learning and Innovation Center" coûterait 20 millions d’euros, dont 3 millions financés par les universités et 17 millions par Beliris, organe de collaboration entre l’Etat fédéral et la Région bruxelloise qui finance des projets qui contribuent au rayonnement de la capitale. Avec l’inflation, le coût final serait supérieur à 24 millions d’euros, une différence que Beliris a l’intention de compenser.