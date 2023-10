ULB : des étudiantes de Polytech contre "le syndrome de l’imposteur"

A l’ULB, l’association WomInTech est l’une des quatre lauréates du Prix Pépite, remis chaque année par la plateforme ULB Engagée pour mettre en lumière des initiatives d’engagement citoyen au sein de la communauté universitaire.

WomInTech, c’est une association d’une vingtaine de jeunes femmes issues de la prestigieuse école polytechnique de l’ULB. Ces étudiantes se battent pour promouvoir la diversité de genre dans les études scientifiques, dans une faculté qui reste très masculine.

"On compte environ 20% de présence féminine sur les bancs de Polytech", pose Amel Mouflih, vice-présidente de cette association qui fait entendre la voix des jeunes filles à travers des combats très concrets.

"En première et deuxième années, on a des gros projets à réaliser dans des groupes de sept étudiants. C’est important pour nous de s’assurer qu’il y ait au moins deux filles par groupe, parce qu’on peut vite se faire manger par les caractères des hommes qui sont parfois "grande gueule"", explique Amel Mouflih.

"Quand on arrive à Polytech, on se retrouve dans un environnement très masculin, on peut se sentir très seules", estime Eden Thibaut, trésorière de l’association."Certaines peuvent ressentir le syndrome de l’imposteur et se demander si elles sont vraiment faites pour ces études."